Ширер восторженно высказался о старте Англии на ЧМ-2022

Легендарный нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о разгромной победе сборной Англии над Ираном в матче первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022. Подопечные Гарета Саутгейта выиграли со счетом 6:2.

«Главное, что уверенно стартовали. Это очень сильно влияет на уверенность игроков. Это был впечатляющий поединок, каждый футболист отлично выполнил свою роль. Как круто отыграл Джуд Беллингем. Он был невероятен на поле», - передает слова Ширера BBC Sport.

В следующем матче англичане встретятся со сборной США, а завершат групповую стадию поединком против команды Уэльса.