Основной вратарь Ирана Бейранванд пропустит остаток ЧМ-2022

Основной голкипер иранской сборной Алиреза Бейранванд пропустит остаток чемпионат мира из-за полученной в игре с Англией травмы, о чём сообщает Khabaronline.

Отметим, что вратарь «Персеполиса» был заменён уже в начале игры после столкновения с партнёром по команде, из-за которого Алиреза не смог самостоятельно покинуть футбольное поле. Ранее отмечалось, что голкипер получил перелом носа с подозрениями на сотрясение мозга.

Напомним, что Иран неудачно стартовал на катарском мундиале, уступив со счётом 2:6 родоначальникам футбола. На российском чемпионате мира Бейранванд провёл все три игры своей команды.