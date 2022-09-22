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Чемпионат мира по футболу 2022

Хендерсон сомневается, что его семья поедет в Катар на ЧМ-2022

 
22 Сентября 2022 • 09:54 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон сомневается в том, что его родственники могут пропустить чемпионат мира - 2022 в Катаре из-за беспорядков перед недавним финалом Лиги чемпионов в Париже.

«Мой отец сказал, что рассматривает возможность не поехать на ЧМ-2022. Думаю, что в Катаре будет уделяться много внимания вещам, которые, уверен, повысят безопасность для людей. Но когда у вас есть такой опыт, иногда вы думаете, стоит ли рисковать?», – заявил полузащитник английской команды, чьи слова цитирует Daily Mail.

По мнению игрока, в той ситуации в Париже виноваты местные власти, поскольку болельщики вели себя уважительно. Что же касается мундиаля, то, по словам Джордана, его семья сомневается в целесообразности поездки после случившихся событий из соображений безопасности.

Напомним, что старт финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» в Париже был перенесён из-за скандала с болельщиками «красных». Полиции пришлось использовать слезоточивый газ против фанатов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Чм-2022 Джордан Хендерсон
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