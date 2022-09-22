Хендерсон сомневается, что его семья поедет в Катар на ЧМ-2022

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон сомневается в том, что его родственники могут пропустить чемпионат мира - 2022 в Катаре из-за беспорядков перед недавним финалом Лиги чемпионов в Париже.

«Мой отец сказал, что рассматривает возможность не поехать на ЧМ-2022. Думаю, что в Катаре будет уделяться много внимания вещам, которые, уверен, повысят безопасность для людей. Но когда у вас есть такой опыт, иногда вы думаете, стоит ли рисковать?», – заявил полузащитник английской команды, чьи слова цитирует Daily Mail.

По мнению игрока, в той ситуации в Париже виноваты местные власти, поскольку болельщики вели себя уважительно. Что же касается мундиаля, то, по словам Джордана, его семья сомневается в целесообразности поездки после случившихся событий из соображений безопасности.

Напомним, что старт финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» в Париже был перенесён из-за скандала с болельщиками «красных». Полиции пришлось использовать слезоточивый газ против фанатов.

