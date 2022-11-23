Определена травма Кейна, игроку потребуется обследование

Стал известен диагноз Гарри Кейна, получившего повреждение во встрече первого тура чемпионата мира против Ирана.

По информации The Athletic, капитан английской национальной команды повредил голеностоп в победной встрече, завершившейся со счётом 6:2. Сообщается, что форвард пройдёт углублённое обследование, чтобы понять период отсутствия лидера родоначальников футбола.

Напомним, что в первой игре катарского мундиаля Кейн смог отметиться результативной передачей на третий гол своей команды. Следующим соперником англичан станет сборная США, встреча против которой состоится через два дня, 25 ноября, в Эль-Хауре.