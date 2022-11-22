Каррагер - о компенсированном времени в играх ЧМ-2022: «Слишком много тратится впустую»

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля», а в данный момент футбольный эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер высказался о большом количестве добавленного времени в играх чемпионата мира – 2022.

«Наслаждаюсь количеством игрового времени, которое решили добавлять в матчах мундиаля. Могу сказать, что слишком много времени тратится впустую», - гласит сообщение Каррагера в социальных сетях.

Напомним, что во вчерашнем матче первого тура между сборными Англии и Ирана главный рефери встречи компенсировал 24 минуты. Поединок завершился разгромной победой команды Гарета Саутгейта со счетом 6:2.