Колыванов прокомментировал разгромную победу сборной Англии над Ираном

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался после матча между сборными Англии и Ирана. Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира завершилась крупной победой англичан со счетом 6:2.

«Считаю, что англичане здорово сыграли в этой встрече. Команда владела инициативой, шесть мячей забила. Видно, что игроки настроились, вышли на игру с хорошим настроением и сделали результат», — цитирует слова Колыванова Rusfootball.

Эксперт считает, что Иран в этой встрече был похож на Катар в матче с Эквадором, но эквадорцы не такие сильные, поэтому не забили больше двух мячей.

Во втором туре сборная Англии сыграет против США (25 ноября), а Иран встретится с Уэльсом (25 ноября).