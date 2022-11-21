​Азмун надеется сыграть 90 минут в игре с Уэльсом

Сборная Ирана в стартовом матче на чемпионате мира-2022 проиграла Англии со счётом 2:6. Нападающий Сердар Азмун, который ранее выступал в нескольких российских клубах, вышел на замену на 77-й минуте. У форварда был голевой момент, но с его ударом из пределов штрафной площади справился вратарь Джордан Пикфорд.

После игры Сердар Азмун сказал несколько слов о своём состоянии.

«Чувствую себя уже нормально после травмы. Когда смогу провести 90 минут? Думаю, что уже в следующем матче. Всё будет хорошо», - высказался Азмун, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Сборная Ирана сыграет против Уэльса в пятницу, 25 ноября.