Руни назвал лучшего игрока нынешней сборной Англии

Бывший английский нападающий Уэйн Руни рассказал, кто из соотечественников впечатляет его больше всех.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» выделил 22-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена: «Его игра в последние несколько лет показывает, что он является лучшим английским футболистом на данный момент, – цитирует Руни Times Sport. – Он успевает и создавать моменты, и забивать самостоятельно. У него есть все необходимые качества, и с технической точки зрения очевидно, что именно он – наш лучший игрок прямо сейчас», – считает легенда «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Фил Фоден забил восемь голов и трижды ассистировал в 20 матчах за «Манчестер Сити».