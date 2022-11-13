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Руни назвал лучшего игрока нынешней сборной Англии

13 Ноября 2022 • 21:36 Комментировать (1)
Англия
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Иран
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21.11 16:00

Бывший английский нападающий Уэйн Руни рассказал, кто из соотечественников впечатляет его больше всех.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» выделил 22-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена: «Его игра в последние несколько лет показывает, что он является лучшим английским футболистом на данный момент, – цитирует Руни Times Sport. – Он успевает и создавать моменты, и забивать самостоятельно. У него есть все необходимые качества, и с технической точки зрения очевидно, что именно он – наш лучший игрок прямо сейчас», – считает легенда «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Фил Фоден забил восемь голов и трижды ассистировал в 20 матчах за «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Сити Сборная Англии Фил Фоден
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
13 Ноября 2022 в 22:01
Надо было себя называть... К чему такая скромность, Руник?
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