Борьба за чемпионство мира: Англия показала, что её рано списали со счетов

Сборная Англии первой из топ-команд стартовала на чемпионате мира. Подопечные Гарета Саутгейта уверенно разгромили Иран со счётом 6:2. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» резюмирует итоги поединка.

Сборная Англии приехала на чемпионат мира в странном положении. С одной стороны, у неё был статус полуфиналиста прошлого мундиаля и финалиста последнего Евро. С другой, дружина Саутгейта провалила Лигу наций, вылетела в группу В и вообще показывала невыразительный футбол. В самой Англии сборную критиковали и постили мемчики, что автобус сборной остался в Лондоне на краткосрочной парковке, а пилоту можно было и не глушить мотор самолёта, мол, скоро обратно.

Однако первый матч в Катаре показал, что списывать англичан со счетов рановато. Конечно, не стоит обманываться счётом. Сборная Ирана – не тот соперник, которого можно назвать лакмусовой бумажкой. Тем более что подопечные Карлуша Кейруша уже на десятой минуте потеряли основного голкипера.

И всё же сборная Англии показала себя с лучшей стороны. Саутгейта больше всего критиковали за прагматичный подход, что он не реализует потенциал разнообразной атакующей линии. Во встрече же с иранцами линия нападения действительно здорово взаимодействовала.

Сборная Англии забила шесть голов, при этом Кейн не отличился ни разу, однако капитан был очень полезен. На его счету две голевые передачи, а ещё можно вспомнить в дебюте матча навес с фланга, когда Магуайр с острого угла не попал в створ.

Сака и Стерлинг создавали давление и были по праву вознаграждены забитыми мячами. Причём это было не случайностью или результатом индивидуального мастерства. Оба отличились после комбинаций, где был понятен расчёт.

Отдельно хочется отметить, как на поле вышли игроки со скамейки. Зачастую при таком счёте джокеры уже по инерции доигрывают матч. Однако в понедельник англичане делали всё, чтобы доказать Саутгейту, что достойны выходить в стартовом составе. Рэшфорд просто разрывал оборону иранцев, находя пустые зоны и отыгрывая соперников. При этом надо отметить его партнёров, которые находили форварда «МЮ» своими передачами.

Командность игры наглядно показывает шестой гол. Уилсон с острого угла вырвался один на один с вратарём и мог забить дебютный мяч на чемпионате мира. При этом он нападающий, то есть нацелен на ворота. Однако Уилсон сыграл на команду и сделал пас Грилишу на пустые ворота. Многие ли на месте Уилсона сыграли бы так же?

Наращение сборной Англии показало, что готово играть и реализовывать свой потенциал. При этом у Саутгейта огромный выбор, и его подопечные готовы работать на общий результат.

Конечно, матч был не без ложки дёгтя. Что делала оборона англичан при первом пропущенном мяче, остаётся загадкой. Как можно было спокойно давать делать передачу с линии штрафной и упускать лучшего нападающего соперника, абсолютно неясно.

Так или иначе, сборная Англии продемонстрировала, что со счетов её сбрасывать рановато. При этом и рано записывать в фавориты турнира. Посмотрим, что Англия покажет дальше, но вряд ли всё закончится бесславным вылетом.

Роман Андреев