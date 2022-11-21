​Саутгейт установил тренерский рекорд в сборной Англии

В стартовом матче на чемпионате мира – 2022 сборная Англии разнесла Иран со счётом 6:2. Как сообщают специалисты статистики из Opta, главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт установил рекорд у руля национальной команды. Теперь на счету Саутгейта 9 побед на крупных турнирах, то есть на чемпионатах Европы и мира. Саутгейт превзошёл сэра Альфа Ремзи, под руководством которого английская сборная на крупных футбольных форумах добилась 8 побед.

Напомним, что Гарет Саутгейт принял сборную Англии в 2016 году.

Дальше на групповой стадии чемпионата мира сборную Англии ждут матча против США (25 ноября) и Уэльса (29 ноября).