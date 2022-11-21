Рэшфорд прокомментировал гол в ворота Ирана

Нападающий английской национальной команды Маркус Рэшфорд прокомментировал свой гол в первом матче катарского чемпионата мира против Ирана.

«Словами не передать всю радость от того, что я забил гол на чемпионате мира. Отличное выступление команды, увидимся в пятницу. 49 секунд», — написал форвард «Манчестер Юнайтед» в своих социальных сетях. Напомним, что Маркус забил сразу же после выхода на замену, оформив пятый мяч «трёх львов» во встрече мундиаля.

Подопечные Гарета Саутгейта выиграли со счётом 6:2, а все пять футболистов, включая Рэшфорда, забили свои первые в карьере голы на чемпионатах мира.