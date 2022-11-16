Бельгия и Бразилия – в числе самых возрастных сборных ЧМ-2022

Сборные Бельгии и Бразилии делают ставку на опыт.

Недавно все участники огласили заявки на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Наиболее возрастным составом на турнире выступит национальная команда Ирана – 29 лет, сообщает The Athletic. Чуть моложе по среднему возрасту игроков оказалась сборная Бельгии, а замыкает тройку Бразилия – 28,5 лет. Следом в списке располагаются сборные Туниса, Саудовской Аравии и Аргентины – около 28 лет.

Сборная Ирана сыграет в одном квартете с Англией, США и Уэльсом. Соперники бельгийцев – сборные Канады, Марокко и Хорватии. Бразилия поборется за выход в 1/8 финала со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна.