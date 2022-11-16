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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бельгия и Бразилия – в числе самых возрастных сборных ЧМ-2022

16 Ноября 2022 • 21:35 Комментировать
Англия
...
Иран
1 1.37 X 4.50 2 11.00
21.11 16:00

Сборные Бельгии и Бразилии делают ставку на опыт.

Недавно все участники огласили заявки на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Наиболее возрастным составом на турнире выступит национальная команда Ирана – 29 лет, сообщает The Athletic. Чуть моложе по среднему возрасту игроков оказалась сборная Бельгии, а замыкает тройку Бразилия – 28,5 лет. Следом в списке располагаются сборные Туниса, Саудовской Аравии и Аргентины – около 28 лет.

Сборная Ирана сыграет в одном квартете с Англией, США и Уэльсом. Соперники бельгийцев – сборные Канады, Марокко и Хорватии. Бразилия поборется за выход в 1/8 финала со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Чемпионат Мира Сборная Бельгии Сборная Ирана
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АНГЛИЯ ИРАН
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