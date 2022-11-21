Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч с Ираном

Центральный защитник Гарри Магуайр, потерявший стабильное место в основе «Манчестер Юнайтед», выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022 против команды Ирана.

Как информирует таблоид Daily Mail, вместе с ним в основе «трёх львов» выйдут Джон Стоунс, Люк Шоу и Киран Триппьер.

Поединок сборных Англии и Ирана состоится в понедельник, 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Также в этом квартете сыграют сборные Соединённых Штатов Америки и Уэльса.

ЧМ пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.