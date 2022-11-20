Кейруш: «Хотим подарить радость 90 миллионам иранцев»

Для сборной Ирана предстоящий чемпионат мира является почти домашним - Катар и Иран разделяет лишь Персидский залив, и потому для иранцев это очень важный турнир, особенно в свете социальных волнений в стране. Однако, по словам португальского тренера Карлуша Кейруша, происходящее в стране не сказывается на подготовке к турниру:

- Мы полностью сфокусированы только на выступлении на чемпионате мира. Игроки не отвлекаются на посторонние вещи. Они - профессионалы, которые представляют страну с 90-миллионным населением. Мы хотим подарить радость иранцам достойным выступлением на поле, - цитирует Кейруша O Jogo.