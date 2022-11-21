Хабиб Нурмагомедов назвал фаворитов ЧМ-2022

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выбрал трёх фаворитов чемпионата мира в Катаре.

«Я думаю, что Англия выступит очень хорошо, а ещё назову Бразилию и Нидерланды», — приводит слова легендарного бойца смешанного стиля пресс-служба UFC. По его мнению, неплохо могут выступить и другие топ-команды, включая Аргентину, Испанию, Францию, Хорватию, Германию и Бельгию.

Напомним, что катарский мундиаль начался вчера, 20 ноября, со встречи между хозяевами и Эквадором. Финальный матч чемпионата мира пройдёт 18 декабря в Лусаиле.