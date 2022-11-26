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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лепёхин – о компенсированном времени на ЧМ-2022: «В целом для футбола это, наверное, справедливо»

26 Ноября 2022 • 09:32 Комментировать
Англия
6:2
Иран
окончен

Обладатель кубка России в составе петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о количестве минут компенсированного времени на матчах чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«В целом для футбола это, наверное, справедливо. Хотя смотря, как наши судьи будут эти новшества применять», - цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Спортсмен предположил, что в том случае, если данная установка будет перенята судьями и применена в российском чемпионате, нужно будет следить за развитием ситуации, ведь добавлять к тайму пять, десять или 15 минут – достаточно большая разница, считает бывший футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Судейство Чемпионат России Чм-2022 Константин Лепёхин
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