Бывший наставник лондонского «Челси» Томас Тухель может стать новым главным тренером национальной команды Англии.

По информации Sport Bild, победитель Лиги чемпионов имеет шанс сменить на посту наставника «трёх львов» Гарета Саутгейта. Сообщается, что сам Тухель заинтересован в тренерском опыте на международном уровне. Причины для отставки нынешнего коуча родоначальников футбола не называются, но, очевидно, что ею может стать провал на катарском чемпионате мира.

Напомним, что Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до финала Евро-2020 и заняла четвёртое место на ЧМ-2018 в России.

