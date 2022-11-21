Билялетдинов не впечатлён победой Англии над Ираном

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался об успешном старте национальной команды Англии на чемпионате мира – 2022. В первом туре подопечные Гарета Саутгейта разгромили Иран со счетом 6:2.

«Англия встретилась с командой, которая отдала мяч. Надо понимать, с кем они играют. Мы всегда их записываем фаворитами, но это на бумаге. Дальше будут соперники другого уровня», - передает слова Билялетдинова издание Sport24.

Следующий поединок подопечные Саутгейта проведут против Соединённых Штатов Америки. В заключительном туре Англии будет противостоять Уэльс.