Дайер: «Когда пришёл Конте, я начал показывать свой лучший футбол»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер рассказал о том, как наставник «шпор» Антонио Конте повлиял на его игровую форму.

По словам 28-летнего футболиста, под руководством итальянского наставника он начал показывать свой лучший футбол.

«Я наслаждаюсь каждой минутой работы с ним. Я благодарен ему за то, что вернулся в сборную. Я очень горжусь собой», — приводит слова Дайера The Telegraph.

В нынешнем сезоне Дайер провёл за «Тоттенхэм» 22 матча, забив в них два гола. Напомним, что англичанин примет участие в чемпионате мира в Катаре. Свою стартовую игру на турнире сборная «трёх львов» проведёт сегодня, 21 ноября, против Ирана. Начало — в 16:00 по московскому времени.