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Чемпионат мира по футболу 2022

Невилл поедет в Катар на ЧМ-2022, несмотря на нарушения прав человека

06 Октября 2022 • 10:45 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Известный ныне телевизионный эксперт Гари Невилл поедет в Катар освещать матчи чемпионата мира – 2022.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» отметил, что такой поступок не делает его лицемером на фоне слов о проблемах с правами человека в принимающей мундиаль стране. Как сообщает Daily Mail, Невилл будет и дальше освещать столь важную проблему, как он это делал годами.

Напомним, что Катар получает огромное количество критики, как хозяин главного международного футбольного турнира. Недавно массовый протест выразила Датская федерация футбола и её экипировщик Hummel.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Гари Невилл Чм-2022
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АНГЛИЯ ИРАН
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