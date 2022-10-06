Невилл поедет в Катар на ЧМ-2022, несмотря на нарушения прав человека

Известный ныне телевизионный эксперт Гари Невилл поедет в Катар освещать матчи чемпионата мира – 2022.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» отметил, что такой поступок не делает его лицемером на фоне слов о проблемах с правами человека в принимающей мундиаль стране. Как сообщает Daily Mail, Невилл будет и дальше освещать столь важную проблему, как он это делал годами.

Напомним, что Катар получает огромное количество критики, как хозяин главного международного футбольного турнира. Недавно массовый протест выразила Датская федерация футбола и её экипировщик Hummel.

