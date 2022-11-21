​Вратаря сборной Ирана пришлось менять в начале матча с Англией

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира играют сборные Англии и Ирана. Уже в начале игры главному тренеру иранской национальной команды Карлушу Кейрушу пришлось делать вынужденную замену. Вратарь Алиреза Бейранванд получил травму в столкновении со своим партнёром – игроки ударились головами. Как следствие, Бейранванд получил повреждение носа.

Медики очень долго «колдовали» над Бейнарвандом, и сначала он продолжил игру. Впрочем, уже через считанные секунды голкипер показал, что не может играть дальше. Вероятно, он ощущал головокружение. На замену вышел Сейед Хоссейн.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Англия – Иран можно в текстовой трансляции.