Почеттино не исключил, что в будущем возглавит сборную Англии

Бывший главный тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, в настоящий момент находящийся без работы, высказался о возможности возглавить сборную Англии.

50-летний специалист признал, что у него всегда были очень хорошие отношения с Англией, поэтому ничего исключать нельзя.

«У нас очень хорошие отношения с академиями, мы пытаемся развивать молодых игроков для национальной команды. Никогда не знаешь, что случится. Я открыт для всего», — приводит слова Почеттино Athletic.

Напомним, что в настоящий момент сборную Англии возглавляет Гарет Саутгейт, чей контракт истекает в конце 2024 года. Под его руководством англичане сумели добраться до финального матча Евро-2020, где лишь в серии пенальти уступили Италии.