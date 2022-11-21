Наставник сборной Англии Саутгейт: «Мы должны быть лучшей версией себя, чтобы победить Иран»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Ирана.

По мнению специалиста, его команде в предстоящей встрече будет непросто, поскольку Иран — очень организованный коллектив, отлично показавший себя на предыдущем мундиале.

«Мы должны быть лучшей версией себя, чтобы победить Иран», — приводит слова Саутгейта The Guardian.

Матч Англия — Иран состоится сегодня, 21 ноября. Игра начнётся в 16:00 по московскому времени. Напомним, что в одной группе с этими сборными также выступят команды США и Уэльса. Их очная встреча также состоится сегодня, но стартует она на шесть часов позже.