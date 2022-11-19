Английский юмор Райса - прибыл в Катар с пустым чемоданом для «Кубка мира»

Английский юмор - штука тонкая, и место ему есть даже на таком серьезном турнире, как Кубок мира. Защитник «Вест Хэма», 23-летний Деклан Райс, немало удивил своих коллег по сборной Англии, прибыв на чемпионат мира с... абсолютно пустым чемпионатом.

На вопрос, что это значит, Деклан, как сообщает The Sun, ответил, что он специально оставил место в чемодане для Кубка мира, не сомневаясь, что Англия выиграет его. Напомним, что сборная Англии лишь один раз выиграла чемпионат мира, это случилось в 1966 году.

Свой первый матч в чемпионате мира сборная Англии сыграет уже 21 ноября против команды из Ирана.