Райс высказался о победе над Ираном

Хавбек английской национальной команды Деклан Райс высказался о победе в первом туре над иранцами.

«Это отличный способ начать турнир. Думаю, многие люди, критиковавшие нас в Англии, оказались неправы. Некоторые всё равно скажут, что против нас был всего лишь Иран, но они всегда добивались неплохих результатов на чемпионатах мира. Это позитивный момент для нас, но нельзя увлекаться празднованием, поскольку игра против США очень скоро», — заявил полузащитник «Вест Хэма», чьи слова цитирует L’Equipe.

Также Райс отметил, что нервничал перед игрой, поскольку чемпионат мира совершенно отличается от Английской премьер-лиги. Однако первое же касание мяча и семья на трибумах придали ему уверенность на все 90 минут.

Для Деклана этот матч стал первым в рамках мундиаля. Англия успешно начала катарский турнир с победой со счётом 6:2.