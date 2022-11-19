Грилиша напугал катарский верблюд

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш рассказал о своих впечатлениях от Катара, куда он отправился вместе с национальной командой, чтобы принять участие в чемпионате мира.

По словам 27-летнего футболиста, англичанам подарили цветы, а также дали возможность прокатиться на верблюде.

«Я забрался на спину верблюда, он полностью встал, это было так высоко, что я испугался. Я не представлял, насколько он будет большим, а он был очень большим», — цитирует Грилиша talkSPORT.

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе турнира сборная Англии встретится с командами Ирана, США и Уэльса.