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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Каррагер считает, что Сака способен вытеснить Стерлинга из стартового состава сборной Англии

14 Ноября 2022 • 10:31 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что 21-летний хавбек «Арсенала» Букайо Сака заслуживает места в стартовом составе национальной команды на чемпионате мира.

По мнению Каррагера, нынешняя форма Рахима Стерлинга вызывает сомнения, поэтому Сака способен вытеснить игрока «Челси» из состава сборной Англии. Также эксперт отметил и футболиста «Манчестер Сити» Фила Фодена.

«Сака хорошо играет на данной позиции. А вообще, задумываясь о реальных способностях Фила Фодена, я решил бы начать с него», — цитирует Каррагера HITC.

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом этапе турнира англичанам будут противостоять команды Ирана, США и Уэльса.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Джейми Каррагер Рахим Стерлинг Фил Фоден Букайо Сака
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АНГЛИЯ ИРАН
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