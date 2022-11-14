Каррагер считает, что Сака способен вытеснить Стерлинга из стартового состава сборной Англии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что 21-летний хавбек «Арсенала» Букайо Сака заслуживает места в стартовом составе национальной команды на чемпионате мира.

По мнению Каррагера, нынешняя форма Рахима Стерлинга вызывает сомнения, поэтому Сака способен вытеснить игрока «Челси» из состава сборной Англии. Также эксперт отметил и футболиста «Манчестер Сити» Фила Фодена.

«Сака хорошо играет на данной позиции. А вообще, задумываясь о реальных способностях Фила Фодена, я решил бы начать с него», — цитирует Каррагера HITC.

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом этапе турнира англичанам будут противостоять команды Ирана, США и Уэльса.