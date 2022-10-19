Саутгейт задумывается над тем, чтобы включить Лофтуса-Чика в заявку на чемпионат мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт задумывается над тем, чтобы включить полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика в итоговую заявку на чемпионат мира в Катаре, который состоится с ноября по декабрь. Об этом в социальных сетях сообщил британский журналист Мэтт Лоу.

По информации от источника, Саутгейт остался под впечатлением от последних выступлений Лофтуса-Чика за «Челси». Помимо качества игры, тренера также привлекает универсальность футболиста. Напомним, Рубен может сыграть как в центре полузащиты, так и на фланге атаки и защиты. Эта опция очень важна, особенно учитывая недавнюю травму Риса Джеймса.