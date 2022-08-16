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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер рассказал, как относится к Аллегри

 
16 Августа 2022 • 11:35 Комментировать
Ювентус
3:0
Сассуоло
окончен

Новичок туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер поделился мнением о наставнике команды Массимилиано Аллегри.

«Этот тренер выиграл много трофеев и способен многому научить своих подопечных. В плане ментальности он учит многим вещам.

Поеду ли я на ЧМ-2022? Надежда умирает последней. Буду продолжать хорошо играть, а там посмотрим», - передает слова футболиста Football-Italia.

Бремер пополнил ряды «старой синьоры» этим летом, подписав долгосрочный контракт. Его трансфер обошелся клубу в 41 миллион евро.

«Ювентус» стартовал в новом сезоне Серии А с крупной победы над «Сассуоло» (3:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Глейсон Бремер
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