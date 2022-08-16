Бремер рассказал, как относится к Аллегри

Новичок туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер поделился мнением о наставнике команды Массимилиано Аллегри.

«Этот тренер выиграл много трофеев и способен многому научить своих подопечных. В плане ментальности он учит многим вещам.

Поеду ли я на ЧМ-2022? Надежда умирает последней. Буду продолжать хорошо играть, а там посмотрим», - передает слова футболиста Football-Italia.

Бремер пополнил ряды «старой синьоры» этим летом, подписав долгосрочный контракт. Его трансфер обошелся клубу в 41 миллион евро.

«Ювентус» стартовал в новом сезоне Серии А с крупной победы над «Сассуоло» (3:0).