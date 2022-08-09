Раванелли сомневается в «Ювентусе»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли, выступавший в клубе в 1996 году, когда «Юве» в последний раз в своей истории побеждал в Лиге чемпионов, не верит в то, что туринцы смогут вернуть себе титул. Раванелли считает команду недостаточно укомплектованной.

- Мне кажется, эта команда недостаточно укомплектована. Не хватает хорошего хавбека слева, не хватает замены для Влаховича. Атака недостаточно усилена, мы видели проблемы в ней и в прошлом году. Вообще, есть много вопросительных знаков касательно команды, особенно в свете травмы Погба, это наверняка скажется, - цитирует Раванелли ITASportPress.