«Ювентус» разгромил «Сассуоло», у Влаховича дубль

«Ювентус» начал новый сезон Серии А домашним матчем с «Сассуоло». Момент Грегори Дефреля со спасением Маттиа Перина на ленточке был исключением из правил, так как туринцы творили на поле, что хотели.
В середине первого тайма Анхель ди Мария пробил с отскоком от газона, и мяч оказался в сетке, перелетев голкипера. Душан Влахович начал пристреливаться, но дважды промахнулся, после чего уверенно реализовал пенальти сильным ударом по центру ворот. Серб оформил дубль после перерыва, использовав изящный пас ди Марии - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Ди Мария Анхель26'
|(2:0) Влахович Душан43'
|(3:0) Влахович Душан51'
Перин Маттиа•Данило Луис•Бонуччи Леонардо•Бремер Глейсон•Алекс Сандро61' (Костич Филип (61') •Ди Мария Анхель66' (Миретти Фабио (66') •Закария Денис•Локателли Мануэль 16'76' (Ровелла Николо (76') •Маккенни Уэстон76' (Соуле Матиас (76') •Куадрадо Хуан61' (Де Шильо Маттиа (61') •Влахович Душан
Консильи Андреа•Мюлдюр Мерт7' (Тольян Йереми (7') •Айхан Кан•Феррари Джанмарко• 41'Рожерио да Силва•Энрике Матеус• 69'Фраттези Давиде81' (Харрауи Абдау (81') •Торстведт Кристиан 33'81' (Сейде Эмиль Конрадсен (81') •Берарди Доменико•Дефрель Грегоре46' (Распадори Джакомо (46') •Кирьякопулос Георгиос59' (Пинамонти Андреа (59')
15 августа. Стадион "Альянц Стэдиум".
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