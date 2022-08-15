«Ювентус» разгромил «Сассуоло», у Влаховича дубль

«Ювентус» начал новый сезон Серии А домашним матчем с «Сассуоло». Момент Грегори Дефреля со спасением Маттиа Перина на ленточке был исключением из правил, так как туринцы творили на поле, что хотели.

В середине первого тайма Анхель ди Мария пробил с отскоком от газона, и мяч оказался в сетке, перелетев голкипера. Душан Влахович начал пристреливаться, но дважды промахнулся, после чего уверенно реализовал пенальти сильным ударом по центру ворот. Серб оформил дубль после перерыва, использовав изящный пас ди Марии - 3:0.

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