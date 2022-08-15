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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» разгромил «Сассуоло», у Влаховича дубль

 
15 Августа 2022 • 23:43 Комментировать (3)
Ювентус
3:0
Сассуоло
окончен

«Ювентус» начал новый сезон Серии А  домашним матчем с «Сассуоло». Момент Грегори Дефреля со спасением Маттиа Перина на ленточке был исключением из правил, так как туринцы творили на поле, что хотели.

В середине первого тайма Анхель ди Мария пробил с отскоком от газона, и мяч оказался в сетке, перелетев голкипера. Душан Влахович начал пристреливаться, но дважды промахнулся, после чего уверенно реализовал пенальти сильным ударом по центру ворот. Серб оформил дубль после перерыва, использовав изящный пас ди Марии  - 3:0.

Протокол игры  
Ювентус3:0Сассуоло
(1:0) Ди Мария Анхель26'  
(2:0) Влахович Душан43'  
(3:0) Влахович Душан51'  
Перин МаттиаДанило ЛуисБонуччи ЛеонардоБремер ГлейсонАлекс Сандро 61' (Костич Филип ( 61') Ди Мария Анхель 66' (Миретти Фабио ( 66') Закария ДенисЛокателли Мануэль  16' 76' (Ровелла Николо ( 76') Маккенни Уэстон 76' (Соуле Матиас ( 76') Куадрадо Хуан 61' (Де Шильо Маттиа ( 61') Влахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоДа Грака КозимоФаджоли НиколоГатти ФедерикоГарофани Джованни
Консильи АндреаМюлдюр Мерт 7' (Тольян Йереми ( 7') Айхан КанФеррари Джанмарко  41'Рожерио да СилваЭнрике Матеус  69'Фраттези Давиде 81' (Харрауи Абдау ( 81') Торстведт Кристиан  33' 81' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 81') Берарди ДоменикоДефрель Грегоре 46' (Распадори Джакомо ( 46') Кирьякопулос Георгиос 59' (Пинамонти Андреа ( 59')
Запасные: Пеголо ДжанлукаАльварес АгустинНето РуанМарчицца РиккардоЭрлич МартинОбьянг ПедроРуссо Алессандро
15 августа. Стадион "Альянц Стэдиум".

Видео

1:0. Гол Анхеля Ди Марии (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Анхеля Ди Марии (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол с пенальти Душана Влаховича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол с пенальти Душана Влаховича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Душана Влаховича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Душана Влаховича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Душан Влахович
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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sagittarius
15 Августа 2022 в 23:53
Всех бьянконери с уверенной победой! И хотя по первому матчу достаточно сложно делать выводы, но в целом игра и настрой понравились. Вот что не понравилось, так это полученные травмы. Проблемы с травмами - дело не новое в Юве, но штаб хоть когда-нибудь, но должен с этим что-то делать. Forza Juve!
ЮвиК
16 Августа 2022 в 00:09
Тут как бы радоваться победе нужно, но как посмотришь на лица игроков, Аньели и Аллегри после ухода того же Ди Марии, радости там никакой и не видно.
sagittarius
16 Августа 2022 в 00:16
Хотя я не Аньели и не Аллегри, но тоже не радовался. Впрочем думаю, что Макенни и Закария серьёзных повреждений не получили. По поводу Ди Марии - будем ждать отчёта медиков, надеюсь тоже ничего страшного. Хотя его лицо после замены не слишком внушало оптимизм.
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окончен Верона 2:5 Наполи 3.70 3.70 2.05
окончен Ювентус 3:0 Сассуоло 1.50 4.60 6.10
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