Президент «Сассуоло»: «Ювентус» и «Наполи» хотят купить Распадори»

Президент «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил интерес к Джакомо Распадори со стороны итальянских грандов.

«Ювентус» и «Наполи» в самом деле нацелились на Распадори, – сообщил Карневали в интервью Il Giornale. – Очевидно, что до трансфера ещё далеко, случиться может всякое. Мы со своей стороны заинтересованы в том, чтобы завершить всякие переговоры в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на подготовке к старту чемпионата», – заявил президент «Сассуоло».

22-летний Джакомо Распадори является воспитанником академии «Сассуоло». За первую команду форвард провёл 80 матчей, отметившись 18 забитыми мячами. В 13 поединках за сборную Италии Распадори отличился трижды.