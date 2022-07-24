Президент «Наполи» открыто рассказал, каких игроков собирается подписать клуб

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис поведал о ближайших трансферных целях клуба.

«Мы надеемся закрыть сделку по Киму Мин Джэ в скором времени. Мы планировали оформить её вчера, но всё ещё обговариваем многочисленные нюансы трансфера. Я бы хотел подписать этого игрока, цитирует де Лаурентиса инсайдер Фабрицио Романо. – Мне нравится Джио [Джованни] Симеоне, это отличный вариант для нас. Мы работаем над его переходом», – добавил президент «Наполи».

Центральный защитник Ким Мин Джэ в настоящий момент принадлежит турецкому «Фенербахче», а нападающий Джованни Симеоне – «Вероне». Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего южнокорейца и 27-летнего аргентинца в 14 и 17 млн евро соответственно.