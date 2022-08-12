Тренер Сенегала Сиссе: «Клубы никогда не будут важнее сборных»

Тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе заявил, что клубы никогда не будут важнее национальных команд. Таким образом наставник ответил президенту «Наполи» Аурелио де Лаурентису, который недавно сказал, что больше не будет приглашать в команду африканских игроков из-за их участия на континентальном кубке.

«Клубы никогда не будут важнее флагов и национальных сборных. Если бразилец нужен своей федерации, никаких проблем не возникает. Мы находимся всего в 5 часах от Европы, а Южная Америка – в 18. Почему споры возникают только тогда, когда речь заходит об африканских футболистах», – цитирует Сиссе BBC.