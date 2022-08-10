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В «Вероне» отреагировали на информацию о срыве переговоров с ЦСКА по защитнику Гюнтеру

10 Августа 2022 • 13:33 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.50 4.50 5.80
13.08 17:00

В пресс-службе «Вероны» прокомментировали информацию о сорвавшемся переходе защитника Корая Гюнтера в ЦСКА. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Нам ничего неизвестно о сорвавшихся переговоров по Гюнтеру с ЦСКА. Агент вправе заявлять любую информацию. Не могу сказать, останется ли он в клубе на этот сезон», — приводит слова пресс-службы итальянского клуба «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 27-летней немец провёл за «Верону» 31 матч, отметившись одним забитым мячом.

Действующий контракт защитника с клубом Серии А рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

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