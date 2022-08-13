«У ЦСКА нет шансов против «Зенита» - Петржела настроен категорично

Пятый тур начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги будет богатым на центральные матчи - к таковым можно отнести не только встречу «Спартака» и «Сочи», но и сражение «Зенита» с ЦСКА. Армейцы в данный момент имеют на два очка больше, чем «Зенит», но бывший тренер питерского клуба Властимил Петржела не верит в ЦСКА - он не сомневается в том, что «Зенит» в этом матче не проиграет.

- Игры с московскими командами для «Зенита» самые важные. У ЦСКА нет никаких шансов одержать победу над «Зенитом» в этом матче, - цитирует Петржелу издание «Спорт-экспресс».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в субботу, 13 августа, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.