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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«У ЦСКА нет шансов против «Зенита» - Петржела настроен категорично

13 Августа 2022 • 02:00 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.58 4.50 5.20
Через 14 ч. 16 мин.

Пятый тур начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги будет богатым на центральные матчи - к таковым можно отнести не только встречу «Спартака» и «Сочи», но и сражение «Зенита» с ЦСКА. Армейцы в данный момент имеют на два очка больше, чем «Зенит», но бывший тренер питерского клуба Властимил Петржела не верит в ЦСКА - он не сомневается в том, что «Зенит» в этом матче не проиграет.

- Игры с московскими командами для «Зенита» самые важные. У ЦСКА нет никаких шансов одержать победу над «Зенитом» в этом матче, - цитирует Петржелу издание «Спорт-экспресс».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в субботу, 13 августа, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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13.08  15:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов 2.40 3.55 2.85
13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.58 4.50 5.20
13.08  20:00 Динамо Москва ... Краснодар
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