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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов назвал фаворита в матче «Зенит» - ЦСКА

11 Августа 2022 • 17:24 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.50 4.70 5.60
13.08 17:00

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает «Зенит» фаворитом в матче с ЦСКА.

«Шансы хозяев на победу — 51 на 49. «Зенит» — фаворит, однако придется попотеть», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что встреча будет интересной, ведь в прошлом сезоне нынешний главный тренер ЦСКА забрал четыре очка у «Зенита», будучи наставником «Сочи».

«Зенит» примет ЦСКА на своем поле 13 августа в рамках пятого тура Российской премьер-лиги, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени. Отметим, что «армейцы» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, а «сине-бело-голубые» идут на четвертом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Геннадий Орлов Владимир Федотов
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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