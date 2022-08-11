Орлов назвал фаворита в матче «Зенит» - ЦСКА

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает «Зенит» фаворитом в матче с ЦСКА.

«Шансы хозяев на победу — 51 на 49. «Зенит» — фаворит, однако придется попотеть», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что встреча будет интересной, ведь в прошлом сезоне нынешний главный тренер ЦСКА забрал четыре очка у «Зенита», будучи наставником «Сочи».

«Зенит» примет ЦСКА на своем поле 13 августа в рамках пятого тура Российской премьер-лиги, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени. Отметим, что «армейцы» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, а «сине-бело-голубые» идут на четвертом месте.