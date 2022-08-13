​Эксперт Бобров объяснил, почему судья не назначил пенальти в ворота «Зенита»

«Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 2:1 и вырвался на вершину турнирной таблицы российского чемпионата. На последних минутах субботней игры нашёлся повод для споров на тему судейства после контакта Родригао с Игорем Дивеевым в штрафной площади «Зенита». Журналист Александр Бобров, являющийся экспертом в области судейства, поддержал арбитра Павла Кукуяна, не назначившего одиннадцатиметровый удар.

«У судьи для назначения пенальти не было оснований: защитник «сине-бело-голубых» Родригао в борьбе с соперником сыграл в мяч правой ногой и не нарушил никаких правил», - написал эксперт в своём телеграм-канале «КГБ (Как говорит Бобров)».