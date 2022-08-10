Капелло: «Уровень чемпионата Италии в разы выше, чем РПЛ»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло считает, что Серия А сильно отличается по уровню от РПЛ.

«Смог бы «Зенит» выигрывать чемпионства в Италии, как в России? Никаких сравнений между Россией и Италией быть не может. Уровень чемпионата Италии в разы выше, чем РПЛ», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России на протяжении последних четырех сезонов. В текущем розыгрыше «сине-бело-голубые» занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь очков после четырех встреч. В пятом туре «Зенит» сыграет с лидером чемпионата — ЦСКА.