Алдонин: ЦСКА будет тяжело в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящей встречи «армейцев» с «Зенитом».

«Зенит» будет непросто обыграть. Самое главное, ЦСКА надо быть боеспособными и играть не от соперника, а от себя. «Армейцам» есть, что предложить в атаке», — цитирует Алдолнина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что ЦСКА нужно надежнее действовать в обороне, с «Зенитом» будет тяжело, хочется, чтобы пришедшие футболисты быстрее освоились в команде.

ЦСКА после победы над «Факелом» (4:1) в матче четвертого тура чемпионата России догнал «Спартак», с которым делит первую строчку, набрав по 10 очков.