Семшов: «Отсутствие Клаудиньо не разрушит игру «Зенита»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался насчет травмы полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо.

«Значимая потеря, он встроен в команду, но не нужно забывать, что от одного футболиста не зависит игра всей команды. Его отсутствие не разрушит игру «Зенита», - приводит слова эксперта ТАСС.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 25-летний полузащитник провел четыре поединка, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ближайший матч «Зенит» сыграет на своем поле против ЦСКА. Поединок пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.