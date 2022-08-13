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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «Отсутствие Клаудиньо не разрушит игру «Зенита»

13 Августа 2022 • 10:46 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.57 4.50 5.30
Через 5 ч. 1 мин.

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался насчет травмы полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо.

«Значимая потеря, он встроен в команду, но не нужно забывать, что от одного футболиста не зависит игра всей команды. Его отсутствие не разрушит игру «Зенита», - приводит слова эксперта ТАСС.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 25-летний полузащитник провел четыре поединка, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ближайший матч «Зенит» сыграет на своем поле против ЦСКА. Поединок пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит Клаудиньо
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.57 4.50 5.30
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