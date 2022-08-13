Федотов: «Провалили первый тайм»

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА. У армейцев была возможность уйти от поражения, однако на 80-й минуте гол Никиты Ермакова был отменен.

Наставник московского клуба Владимир Федотов считает, что причины поражения следует искать в неважной игре в первом тайме.

- Первый тайм мы сто процентов провалили. Ничего не получалось. Мы теряли мяч. Только мастерство Акинфеева не позволило сопернику раньше открыть счет. Два гола пропустили идентичные, - цитирует Федотова «Спорт-экспресс».

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сыграет дома с «Ахматом».