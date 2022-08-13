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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко — о победе «Зенита» над ЦСКА: «Результат закономерный»

13 Августа 2022 • 20:17 Комментировать
Зенит
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» в матче пятого тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Результат закономерный. «Зенит» имел большое преимущество и мог игру закончить в первом тайме. Они могли спокойно уходить на перерыв со счётом 3:0», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Тренер считает, что во втором тайме в ворота «Зенита» был поставлен странный пенальти, игра стала ровной, тогда стало понятно, что победит тот, кто забьет первым.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России после победы над ЦСКА (2:1),  набрав 11 очков после пяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Радченко
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