Радченко — о победе «Зенита» над ЦСКА: «Результат закономерный»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» в матче пятого тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Результат закономерный. «Зенит» имел большое преимущество и мог игру закончить в первом тайме. Они могли спокойно уходить на перерыв со счётом 3:0», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Тренер считает, что во втором тайме в ворота «Зенита» был поставлен странный пенальти, игра стала ровной, тогда стало понятно, что победит тот, кто забьет первым.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России после победы над ЦСКА (2:1), набрав 11 очков после пяти туров.