​Голевая серия Чалова достигла трёх матчей

В субботу «Зенит» и ЦСКА выясняют отношения в главном матче пятого тура Премьер-лиги России. По ходу второго тайма за московскую команду забил нападающий Фёдор Чалов, который реализовал одиннадцатиметровый удар.

Стоит сказать, что голевая серия Чалова продлилась до трёх матчей. Ранее нападающий отличался в играх РПЛ против «Пари НН» и «Факела».

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Фёдор Чалов провёл в «Базеле». Затем нападающий вернулся в ЦСКА, поскольку срок арендного соглашения подошёл к концу.

После четырёх туров РПЛ ЦСКА делил со «Спартаком» место на вершине турнирной таблицы.