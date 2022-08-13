«Выиграют с заделом в 12 очков» - Быстров не сомневается в титуле «Зенита»

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА.

Бывший полузащитник питерского клуба Владимир Быстров впечатлен демонстрацией мощности со стороны гегемона российского футбол. Напомним, что «Зенит» победил в трех последних сезонах чемпионата России.

- «Зенит» выиграет чемпионство с запасом в 12 очков, если другие команды не перестроятся и не начнут навязывать ему свой футбол. «Зенит» сегодня заслуженно победил. ЦСКА не хватило игры в первом тайме, футбольные боги это все видят, - цитирует Быстрова телеканал Матч ТВ.