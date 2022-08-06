Карраскаль: Федотов — великий тренер, я его очень люблю

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился мнением о работе с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

«Федотов очень хороший тренер, очень люблю его. Он очень великий тренер, который не так хорошо начал в ЦСКА, но счастливы, что Федотов есть у нас», — передает слова Карраскаля «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что специалист все понятно объясняет, что необходимо делать на поле, а если случилась ошибка, то он всегда скажет, как ее исправить.

Отметим, ЦСКА делит первую строчку со «Спартаком» в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав десять очков после четырех туров.