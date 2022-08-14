Малафеев рассказал, за счёт чего «Зенит» победил ЦСКА

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался относительно успеха «сине-бело-голубых» в домашнем матче чемпионата России с московским ЦСКА. Подопечные Сергея Семака отпраздновали победу со счетом 2:1 благодаря голам Малкома и Мантуана.

«Зенит» владел преимуществом, создавал больше моментов. «Зенит» сильнее, удачливей и более классный. Я очень рад победе. Это хорошее движение вперед», - приводятся слова Вячеслава на страницах «Спорт-экспресса».

После этой победы петербургский коллектив набрал 11 баллов и поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В шестом туре команда Семака на «Газпром Арене» примет столичное «Торпедо». Матч пройдет 21 августа и начнется в 17:30 мск.