Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результаты «армейцев» в первых четырех турах РПЛ.

«Команда Федотова одновременно понравилась и не понравилась. В последнем матче против «Факела» ЦСКА просто безобразно провел первый тайм. Впечатление такое, что хотели выиграть очень легко. Во втором тайме была другая игра. Видимо, Федотов нахлобучил их в перерыве. Так играть, правда, нельзя, тягомотина была. Я сидел на трибуне и хотел уходить, противно было смотреть. Второй тайм был блестящим. Ребята задвигались, и игра пошла. Началось движение впереди, возросли скорости. Все стало на порядок быстрее, играли на опережение и вот результат. Так и нужно играть.

Мойзес мне пока показался тяжеловатым. Легионеры с прошлого сезона, Карраскаль и Медина, хороши. Обляков, кстати, начал подтягиваться к ним и заиграл лучше. В защите всё более-менее. Слева неплохо действует Зайнутдинов. Не могу сказать, что он играет блестяще, но на четверку он свои обязанности выполнил. В атаку ему подключаться не обязательно, потому что там все в порядке. Чалов хорошо с партнёрами взаимодействует.

Команда на правильном пути. Если они продолжат в том же духе, то это будет здорово. Но, видимо, игроков нужно все время подстёгивать. Следующая игра с «Зенитом». Это будет настоящая проверка боем. Посмотрим, вытянут наши или нет. Я думаю, что вытянут. У ЦСКА игроки сейчас не хуже. Те же Медина и Карраскаль. В защите все нормально. Акинфеев очень надёжен, как и всегда. Так что ЦСКА даст «Зениту» очень серьезный бой», - сказал Пономарёв.

«Зенит» и ЦСКА сыграют 13 августа, начало матча в 17:00.