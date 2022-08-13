Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Зенит» - ЦСКА

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался в преддверии матча пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

«Зениту» нежелательно терять очки. У них одна задача — чемпионство. Могут осложнить себе жизнь, если потеряют очки с ЦСКА», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт считает, что санкт-петербургский клуб будет действовать агрессивно, но у ЦСКА есть индивидуально сильные игроки, хотя на домашнем стадионе «Зенита» всегда играть очень тяжело.

Центральный матч пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 13 августа, начало игры в 17:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция встречи будет на портале LiveResult.Ru.