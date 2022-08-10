Кто вслед за Юраном: Какой клуб Премьер-лиги следующим уволит тренера

В России прошла первая отставка сезона, причём она стала неожиданной. «Химки» здорово стартовали, но договор с Сергеем Юраном был расторгнут. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кого уволят следующим.

Александр Бородюк

Вообще-то первым кандидатом на увольнение считался Александр Бородюк. «Торпедо» стартовало ужасно и по первым четырем турам выглядит главным претендентом на вылет. Вряд ли в этом вина тренера, так как у «автозаводцев» проблемы с составом, но так уж принято, что скорее сменят наставника. Во многом определяющим будет матч ближайшего тура, где в соперниках у москвичей будет «Оренбург». С кем ещё набирать очки как не с другим выходцем из Первой лиги? Дальше «Торпедо» ждут «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

Интересно, что уже называются потенциальные сменщики Бородюка. Среди кандидатов значатся Виктор Ганчаренко и Сергей Юран. На самом деле список выглядит странным. У Ганчаренко были более интересные предложения, чем от аутсайдера Премьер-лиги. Что касается Юрана, то после увольнения из «Химок» с учётом всех слухов его карьера, кажется, вообще под вопросом.

Марвин Комппер / Йозеф Циннбауэр

Как известно, в «Локомотиве» есть официальный главный тренер и тот, кто реально исполняет его обязанности. Однако дуэт проваливает старт чемпионата. «Локомотив» мало того что набрал всего два очка, так и играет откровенно плохо. С другой стороны, календарь ближайших матчей идеальный, чтобы ситуацию исправить. Москвичей ждут «Крылья Советов», «Химки», «Оренбург» и «Ахмат», причём все поединки пройдут в столичном регионе.

Правда, в «Локомотиве» тренер может смениться в ситуации, даже когда результаты хорошие. Ходят слухи, что РЖД готовится вновь сменить команду топ-менеджеров в клубе, и тогда Комппер и Циннбауэр, безусловно, покинут коллектив вслед за Томасом Цорном. При этом возглавить «Локомотив» может вообще кто угодно. Даже очередное возвращение Юрия Сёмина не удивит.

Михаил Галактионов

Летом в Нижнем Новгороде с помпой презентовали проект клуба. «Пари НН» позвал на роль наставника тренера молодёжной сборной, под которого должны были приходить юные игроки. Тем не менее пока это успеха не приносит. «Пари НН» может записать в актив героическую ничью с ЦСКА, однако в том матче команда набрала ровно половину всех своих очков.

Наверное, в истории с Галактионовым тоже многое решат ближайшие матчи – дома с «Ростовом», выезд к «Уралу» и матчи на родной арене против «Динамо» и «Факела». Если в этих поединках «Пари НН» не наберёт хотя бы четыре очка, то велика вероятность, что влиятельный спонсор клуба задумается о смене тренера. Им явно нужно, чтобы команда осталась в элите.

Другие

Вряд ли где-то ещё стоит ждать скорой отставки тренера. «Факел» пока не набрал много очков, но радует игрой, а состав не слишком сильный. В этой ситуации трогать Олега Василенко было бы глупостью. «Оренбург» также ещё не набрал очков, но календарь был непростым, да и уральцы боролись и с «Крыльями Советов», и с «Ростовом». Самарцы и сами пока не блещут результатом, но у них главная проблема связана с реализацией, а игра выстроена, так что Игорь Осинькин пока может быть спокоен.

Роман Андреев